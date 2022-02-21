"Снова у разбитого корыта": Звезда "Дома 2" сбежала от жениха накануне свадьбы

Звезда "Дома 2" собирается выйти замуж уже не в первый раз. Первый претендент на звание супруга ей изменял – это стало для нее настоящим ударом. И вот опять девушка уже начала планировать свадьбу с участником телестройки Даниэлем Чистовым, но радостному событию, судя по всему, не суждено произойти.
Пара, казалось, была очень счастлива: уже бывший возлюбленный 37-летней Надежды в конце 2021-го говорил о том, что встреча с ней – это лучшее событие в уходящем году, так что, предложение руки и сердца было ожидаемым. Звезда телестройки его приняла и назвала происходящее судьбоносным. Пара опубликовала фото у ЗАГСа, куда они подали заявление, поклонники ликовали, однако не долго: накануне Ермакова объявила о разрыве с молодым возлюбленным.
"И снова у разбитого корыта...", – бросила камень в огород вечно невезучей в любви девушке подписчица.
В своем заявлении девушка оказалась не многословна, кратко сказав: "Мы расстались". Детали такого решения она не раскрыла, объяснив, что ей больно об этом говорить, но отметила, что всего за неделю Даниэль стал для нее чужим человеком.
К слову, поклонники шоу давно подозревали Ермакову в том, что она несерьезно относится к отношениям. Например, буквально неделю назад, когда пара еще была вместе, она опубликовала пост, в котором призналась, что, не видя своего возлюбленного долгое время, совершенно по нему не скучает. Такое признание фанатам показалось странным, за что они набросились на Надежду с критикой.