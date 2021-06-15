"Все на одно лицо": звезду "Дома-2" перестали узнавать после манипуляций со внешностью

Старожила "Дома-2" Надежда Ермакова удивила поклонников новым образом.

Звезда популярной телестройки опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором она предстала с новой прической. Участница нарастила длинные волосы с эффектом афрокудрей и изменила цвет своей шевелюры. Надежда Ермакова отметила, что для такого преображения ей понадобилось всего одно утро.

Подписчики стали активно комментировать новый имидж знаменитости. Оказалось, что многие даже не узнали 37-летнюю участницу. Фолловеры написали:

"Что ж вы все на одно лицо! уже не узнаю" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "На рапу младшую стала похожа, блин скоро все близнецами станете на домк2)))))", "Что то вы с Алёной рапунцель на одно лицо, один хирург?", "А я подумала Изольда Иханишвили из группы Лицей".



Судя по более ранним фотографиям участницы, женщина также изменила форму носа, что сделало ее еще более неузнаваемой и еще более похожей на всех остальных "переделанных" красоток проекта.

Впрочем, многие подписчики все же похвалили новый образ звезды "Дома-2", однако отметили, что больше всего он подходит для съемок, но не для реальной жизни.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Надежда Ермакова решила покинуть реалити-шоу.