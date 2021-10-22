"Это не лечится": Пережившая шесть выкидышей звезда "Дома-2" прилюдно разревелась

Личная жизнь 37-летней Надежды Ермаковой явно не задалась. Много лет теледива пыталась построить любовь, но партнеры стабильно покидали ее из раза в раз. Сейчас женщина вновь пытается создать гармоничные отношения на проекте "Дом-2", но боится, что провалит эту миссию.
Надежда Ермакова закрутила роман с Даниэлем Чистовым, который моложе ее на 10 лет. Однако пугает звезду не возраст, а проблемы с физиологией. Выяснилось, что участница телестройки много раз находилась в ожидании малыша, но до родов дело так и не дошло. Блондинка рассказала, что перенесла шесть выкидышей вопреки желанию.
Героиня шоу "Дом-2" прилюдно поделилась своим горем. Женщина пояснила, что хотела ребенка, но у нее не получалось стать матерью последние несколько лет. Молодые люди исчезали из ее жизни, поскольку не могли смириться с потрясениями. "Это не лечится на протяжении многих лет! Не выдерживают такое мужчины!" — поведала расстроенная Надежда Ермакова.
Рассуждая о женском здоровье, звезда разревелась. Она слишком болезненно восприняла удары судьбы. Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова поддержала женщину. По ее словам, рядом с участницей телестройки были слишком слабые партнеры, но Надежда Ермакова обязательно со всем справится.
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