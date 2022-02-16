Беременная Рапунцель из "Дома-2" ждет проблемного ребенка: Опять

Выпускница легендарной телестройки Алена Рапунцель вовсю готовится к родам. Она заключила с медиками необходимые договоренности, подписала бумаги и теперь строго следует наставлениям специалистов. Экс-участница шоу "Дом-2" призналась, что с малышом могут быть проблемы.
Первый отпрыск в семье знаменитости появился с большими трудностями. Акушеры вызывали роды искусственно. Они намеренно сокращали матку, так как малыш был слишком тяжелый для появления на свет естественным образом.
Теперь же, когда на подходе второе дитя, осложненная ситуация рискует повториться. Судя по всему, Алена Рапунцель морально уже ждет проблемного ребенка, раз на всю страну сообщила о вероятных преградах. Но выводы пока делать рано. Через пару недель у беременной звезды шоу "Дом-2" состоится обследование, которое все расставит по местам.
"Будем смотреть вес и там уже смотреть: рожать сама или стимуляция опять", — заявила в инстаграм-аккаунте теледива.
Также Алена Рапунцель сообщила, что хочет рожать в присутствии мужа. Эту услугу волею судьбы ей предоставляют бесплатно. Бывшая героиня шоу "Дом-2" отметила, что мужчине для допуска потребуется сдать анализы. Если с ними все будет в порядке — тогда партнерским родам быть.