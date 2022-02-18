"Добили": Взбешенная Кудрявцева взорвалась от злости

Лера Кудрявцева удивила подписчиков гневным постом.

Ведущая довольно активно занимается своими соцсетями и периодически выкладывает туда свои мысли и переживания. На этот раз Лера решила поделиться с поклонниками не самыми позитивными эмоциями. Кудрявцева призналась, что испытывает злость. "Давно не было таких дней, когда с утра ты уже злая. Раздражает даже какая-то мелочь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась звезда.

Лера отметила, что ситуация на Олимпиаде ее окончательно вывела из себя. "Еще и Валиеву "добили", как и хотели, девочка не выдержала", - взорвалась от злости ведущая. Подписчики бросились поддерживать Кудрявцеву, одни рассказали, как справляются с такими состояниями, другие – попытались подбодрить и высказали свое мнение о ситуации с российскими фигуристками.

"А я тебя люблю", "Моя девочка, держись", "Полнолуние. По поводу Валиевой согласна! Жуткая несправедливость!", "Сижу рыдаю, а надо работать…. Бедная девочка… Сколько несправедливости", "Безумно обидно за Камилу. Для меня она безоговорочно номер один", "Все равно наши девочки молодцы, не сломались!", "Ретроградный закончился... это полнолуние", "Мы с тобой Лерочка, как могли такую девочку загнобить", – написали комментаторы.