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Шоу-бизнес
"Добили": Взбешенная Кудрявцева взорвалась от злости

"Добили": Взбешенная Кудрявцева взорвалась от злости

Лера Кудрявцева удивила подписчиков гневным постом.
прочитано 77 раз

Ведущая довольно активно занимается своими соцсетями и периодически выкладывает туда свои мысли и переживания. На этот раз Лера решила поделиться с поклонниками не самыми позитивными эмоциями. Кудрявцева призналась, что испытывает злость. "Давно не было таких дней, когда с утра ты уже злая. Раздражает даже какая-то мелочь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась звезда.

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Лера отметила, что ситуация на Олимпиаде ее окончательно вывела из себя. "Еще и Валиеву "добили", как и хотели, девочка не выдержала", - взорвалась от злости ведущая. Подписчики бросились поддерживать Кудрявцеву, одни рассказали, как справляются с такими состояниями, другие – попытались подбодрить и высказали свое мнение о ситуации с российскими фигуристками.

"А я тебя люблю", "Моя девочка, держись", "Полнолуние. По поводу Валиевой согласна! Жуткая несправедливость!", "Сижу рыдаю, а надо работать…. Бедная девочка… Сколько несправедливости", "Безумно обидно за Камилу. Для меня она безоговорочно номер один", "Все равно наши девочки молодцы, не сломались!", "Ретроградный закончился... это полнолуние", "Мы с тобой Лерочка, как могли такую девочку загнобить", – написали комментаторы.

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Фото: Alexey Vasnetsov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2022, 11:22 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

Сергей.
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Лучше бы она свои мысли вкупе с переживаниями держала при себе и не вываливала,как свои грудные импланты - напоказ.
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