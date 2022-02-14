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Шоу-бизнес
Кудрявцева едва не затопила соседей кипятком

Кудрявцева едва не затопила соседей кипятком

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своих коммунальных проблемах.
прочитано 173 раза

В последнем выпуске передачи "Звезды сошлись", которую показывает телеканал НТВ, знаменитости обсудили свои дома, строительство и ремонты. Многие похвастались роскошными особняками и квартирами, рассказывали, во сколько обошелся им тот или иной предмет интерьера. Выпуск так и назвали: "Ярмарка тщеславия".

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О своих бытовых проблемах рассказала и ведущая шоу Лера Кудрявцева. Она вспомнила, что однажды едва не затопила соседей. Тогда знаменитость покинула дом на неделю, зная о том, что в доме отключили горячую воду. Однако она забыла выключить кран, поэтому на протяжении нескольких дней из него лился кипяток.

Так Кудрявцева устроила потоп. Вернувшись домой, она увидела, что вода была по колено. В итоге Лере пришлись раскошелиться. Телеведущая заплатила за ремонт квартиры более 60 тысяч рублей. "Хорошо, что до соседей не дошло", – порадовалась знаменитость.

Кстати, недавно похожая ситуация произошла с певицей Ритой Дакота. Пока артистка наслаждалась отдыхом на Бали, в ее квартире прорвало трубы. На помощь ей пришли друзья. Некоторое время они выясняли, кто виноват в случившемся. Подробно об этом писали "Дни.ру".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2022, 15:27 Источник: YouTube-канал "НТВ" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость958989
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зашибись эта курица заплатила целых 60 тысяч получая миллионы автору этой статейки алексееву надо обратиться в благотворительность
1

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