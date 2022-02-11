Алика Смехова отказалась общаться со скандалисткой Кудрявцевой

Смехова – популярная актриса, которая сыграла роли во многих нашумевших российских фильмах и сериалах, а также успела обзавестись армией поклонников. Однако пикантные детали своей жизни она старается держать в секрете. Даже имя отца своего второго ребенка кроме ее близких никто не знают до сих пор.
Тем не менее, актриса активно ведет свои соцсети: показывает снимки того, что можно знать публике, а иногда отвечает на вопросы своих любопытных подписчиков. Накануне кто-то из фанатов поинтересовался у звезды фильма "Женщина дня", когда ее можно будет увидеть в популярном шоу "Секрет на миллион", куда приходят звезды российского шоу-бизнеса и раскрывают скандальные тайны Лере Кудрявцевой.
Как оказалось, продюсеры программы уже несколько раз зазывали Смехову на откровенную беседу с ведущей, однако она отказалась.
"Я не люблю скандалы и публичные исповеди", – объяснила свое нежелание общаться в эфире с Кудрявцевой актриса.
Помимо вопросов и популярном шоу, поклонники восхитились силой и мудростью Смеховой. К слову, в свои 53 года актриса замечательно выглядит. Ранее она делилась секретами своего питания и призналась, что никогда не была вегетарианкой, правда, мясо ест крайне редко.