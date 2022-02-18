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Шоу-бизнес
Пережившая предательство униженная Бородина сбежала за лаской к близкому человеку

Пережившая предательство униженная Бородина сбежала за лаской к близкому человеку

Ксения Бородина оказалась в центре громкого скандала и получила кучу нелестных слов от некогда близких людей.
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Последние пара дней у популярной телеведущей выдались непростыми: ей пришлось обороняться от нападок Ольги Бузовой, которая публично заговорила о предательстве бывшей коллеги по "Дому 2". После этого к разборкам подключилась Виктория Боня, уличившая Ксению Бородину в паре грехов.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Видимо, уставшая от нападок теледива решила отдохнуть и сбежала к самом важному и близкому человеку в ее жизни, чтобы напитаться силами, почувствовать ласку и заодно поздравить с днем рождения. Речь идет о бабушке телеведущей – женщина отметила 85-летие в кругу внуков и правнуков. На своей странице в "Инстаграме" Бородина поделилась трогательным снимком: на нем телеведущая вместе с детьми и любимой бабушкой сидят за праздничным столом.

"Одна из главных женщин в моей жизни, сколько же в ней добра и ласки", – написала телеведущая, объясняя, почему для нее так важна бабушка.

Кроме того, Бородина поблагодарила родственницу за силы, которые она вложила в ее воспитание. И не случайно, ведь именно женщина вырастила будущую звезду "Дома 2", в то время как ее мама устраивала свою личную жизнь в Италии.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Напомним, что скандал между звездами начался из-за заявления Бузовой, которая обвинила бывшую коллегу в том, что она говорила о ней неприятные вещи за спиной. К тому же она назвала "местью" появление в новой версии "Дома 2" ее экс-возлюбленного Давы.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
18 февраля 2022, 08:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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