Звезды-одиночки: селебрити, которым не до 14 февраля

Журналист Диана Мациева вспомнила, кто из российских звезд провел 14 февраля в полном одиночестве.

14 февраля уже давно стал популярным праздником в нашей стране, но все больше людей сегодня заявляет, что им не до этого праздника. Необязательно быть с кем-то, чтобы быть счастливым и наслаждаться своей жизнью, а наши сегодняшние герои в очередной раз подтвердили это.



Ольга Бузова – одна из самых медийных персон России сегодня, прославившаяся сначала как участница, а позже и телеведущая скандальной передачи "Дом-2". Сегодня Ольга ко всему прочему еще и успешная певица и инфлюенсер. Про нее часто говорят, что она сделала и всего добилась самостоятельно, без чьей либо помощи.

Возможно, поэтому сердце девушки до сих пор не занято, а ее биография пестрит громкими романами, закончившимися ничем. Ольга была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, а также состояла в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Роман с последним многие даже называли фейковым. Возможно, после неудачных отношений девушка просто не хочет афишировать свою личную жизнь на публику.

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, прославился "вайнами" в "Инстаграме", которые он начал снимать с другой известной блогершей Кариной Лазарьянц (Кариной Кросс). Им часто приписывали отношения, но молодые люди никак это не комментировали. В какой-то момент дуэт Карины и Давида распался.



В 2019 СМИ стали говорить о романе Давида и Ольги Бузовой. Давид даже снялся в клипе у певицы. Через какое-то время пара заявила, что действительно состоит в отношениях. Роман был ярким и за ним следила почти вся страна, но финал его оказался скандальным. Ольга обвинила экс-возлюбленного в применении насилия, измене и множественных обманах. Блогер не стал делать никаких заявлений, а просто посвятил Ольге песню "Ты обманула нас".

Несмотря на то, что артист постоянно дает "инфоповоды" по поводу своей личной жизни, на данный момент о его личной жизни тоже ничего не известно.

Личная жизнь Димы Билана окутана тайной. Известно только то, что в молодости артист долгое время встречался с моделью Леной Кулецкой. Это была запоминающаяся и выделяющаяся пара, но испытания временем она не выдержала и, к сожалению, распалась. Об отношениях артист никогда не рассказывает, из-за чего в желтой прессе родилось множество разных слухов.

Сергей Лазарев известен как трудолюбивый артист, который всегда радует поклонников качественными работами. Однако он никогда не делится подробностями о личной жизни. Одним из немногих романом, который стал известен широкой общественности, стала его увлеченность коллегой по цеху Лерой Кудрявцевой.

Певица и телеведущая SAVA тоже не спешит раскрывать подробности своей личной жизни. Девушка живет на два города. Она не пропускает светских мероприятий и всегда в работе. Казалось бы, что при таком насыщенном графике совсем нет места для любви.



Конечно, мы не можем наверняка знать так это или нет. Однако, если ссылаться на строчки из последнего трека девушки "Ничего общего", то можно предположить, что она пережила тяжелый разрыв и сейчас ее сердце свободно.

Настасья Самбурская является одной из самых закрытых звезд российского шоу-бизнеса. Актриса не любит лишнего внимания к своей персоне, однако часто эпатирует и пробует разные образы. Вокруг личной жизни актрисы всегда много слухов и неразберихи. После ее брака с актером Кириллом Дыцевичем, продлившегося всего год, о молодых людях девушки ничего больше не было слышно. Настасья никогда не была обделена мужским вниманием и неоднократно входила в рейтинги самых красивых и сексуальных женщин страны, но остается загадкой, покорил ли кто-то ее сердце.