"Каждый имеет право на ошибку": 40-летний Билан изменил отношение к людям

Дима Билан – самый известный сегодня в мире русский артист. Многократный обладатель премии MTV Europe Music Awards, единственный пока призер "Евровидения" из России – он находится на пике творческой формы. И два аншлаговых концерта в "Крокусе" – лучшее тому подтверждение.

Поставить сегодня, во время бесконечных ограничений, запретов, переносов и отмен, шоу – событие уже само по себе значимое. Но Дима Билан рискнул. И показал по свету, звуку и музыкальному материалу программу мирового уровня. Почти два с половиной часа живого звука, смена стилей и образов, интересные дуэты с Наталией Власовой и Мари Краймбрери (во второй день ожидалась и Zivert) – программа к 40-летию Димы, конечно, войдет в истории отечественного шоу-бизнеса.

Билан показал себя в ней со всех сторон. Причем во всех смыслах. Дима работал не только на сцене, но и на выступающем в танцевальный партер длинном "языке" и даже на парящей над залом динамической платформе. Технические возможности "Крокуса" он смог использовать в полной мере. Хотя в регионах повторить эту потрясающую воображение и сложнейшую по постановке программу будет невозможно – там просто нет таких современных залов.

29 песен разных периодов представил исполнитель поклонникам – "Ночной хулиган", с которого все начиналось, соседствовал с Believe, с которым в мае 2008 года певец представил Россию на "Евросонге" в Белграде и занял первое место, а "Молния" сменилась любимой публикой ностальгической композицией "Про белые розы". Билан признался, что любит авантюры, в том числе и при выборе музыкального материала. И всякий раз ему удается удивить публику. Несколько премьер, представленных в "Крокусе" – тому подтверждение.

Жизнь артиста на сцене Дима Билан считает куда более честной, чем вне ее. Действительно, тут ты находишься под прицелом нескольких тысяч глаз и должен держать внимание публики несколько часов. Любые промахи и любые победы именно на сцене заметнее всего. Сцена лечит, сцена становится местом силы.

Дима Билан редко дает интервью журналистам. Зато охотно откровенничает с поклонниками. "Каждый имеет право на ошибку или даже две, – говорит певец. – Как имеет право и на тихий уголок, где ты можешь разжечь камин и послушать музыку ветра, где не доносятся новости о политике, о том, что может вскоре произойти".

Артист признался, что лишь к 40-летию принял несколько важных вещей. Например, ему пришлось столкнуться с предательством со стороны близких. "Все говорят про переоценку, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя что представляет. Кто – по-настоящему, кто – понарошку, – говорит певец. – И я понял, что смысл жизни – быть вместе, друг друга чувствовать и понимать".

Единение с поклонниками в этот вечер было абсолютным. Они запускали на сцену бумажные самолетики, махали бумажными сердцами, пели хором с Димой, приветствовали его огоньками экранов телефонов. И были счастливы.