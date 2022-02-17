Кость в горле: со скандалом покинувший "Моссовет" Домогаров вбил последний гвоздь в крышку театра

13 сентября 2020 года состоялась премьера спектакля режиссера Нины Чусовой "Ричард III" с Александром Домогаровым в главной роли. Но, судя по всему, очередной спектакль зрители уже не увидят.

Александр Домогаров состоял в труппе Государственного академического театра имени Моссовета с 1995 года. На этой он сцене сыграл заглавные роли в спектаклях "Мой бедный Марат", "Сирано де Бержерак", а также обе заглавные роли в музыкальном спектакле "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда (российская версия бродвейского мюзикла "Джекил и Хайд"), где исполнял сложные вокальные партии. Но все – в прошлом. Актер уходит со скандалом!



"В связи с тем, что руководство театра, в лице исполняющего обязанности директора – Черепнева и исполняющего обязанности художественного руководителя Марчелли, спровоцировали и заставили артиста Домогарова покинуть здание этого театра раньше озвученного срока, спектакль "Ричард III", назначенный на 15 марта, под огромным вопросом, – сообщил актер. – Так что не рискуйте с покупкой билетов – вам вместо "Ричарда" впарят "Жестокие игры" или "8 женщин".

Интересно, что изначально его пост был более эмоциональный и экспрессивный. "Театр – господи, уже нет этого театра! – имени Моссовета уничтожен, а руководство с огромным облегчением для себя избавилось от артиста театра Домогарова (эта "кость" последнее, что им мешало). И они вынудили меня это сделать раньше срока. Так вот 15 марта может не состоятся. Поскольку артист Домогаров больше не является артистом труппы", – написал артист в соцсетях. Но потом 58-летний актер смягчил некоторые острые моменты.

Уход Александра Домогарова вобьет последний гвоздь в крышку и без того несчастного театра, который ранее оставил Виктор Сухоруков.