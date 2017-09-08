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Сен. 8, 2017
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Шикарная свадьба Мамун и Сухорукова

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После четырех лет отношений 8 сентября олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун вышла замуж за серебряного призера Олимпиады в Пекине по плаванию Александра Сухорукова. Торжественная регистрация состоялась в ЗАГСе Барвиха Luxury Village. На свадьбе присутствовали родственники и друзья жениха и невесты. Торжество получилось поистине шикарным!

Напомним, предложение девушке спортсмен сделал во время Олимпийского бала в декабре 2016 года. Трогательное событие произошло на глазах у гостей мероприятия в столичном "Манеже". Тогда Сухоруков встал перед Мамун на одно колено и преподнес ей кольцо, и его избранница приняла предложение руки и сердца.

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