Шикарная свадьба Мамун и Сухорукова

После четырех лет отношений 8 сентября олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун вышла замуж за серебряного призера Олимпиады в Пекине по плаванию Александра Сухорукова. Торжественная регистрация состоялась в ЗАГСе Барвиха Luxury Village. На свадьбе присутствовали родственники и друзья жениха и невесты. Торжество получилось поистине шикарным!

Напомним, предложение девушке спортсмен сделал во время Олимпийского бала в декабре 2016 года. Трогательное событие произошло на глазах у гостей мероприятия в столичном "Манеже". Тогда Сухоруков встал перед Мамун на одно колено и преподнес ей кольцо, и его избранница приняла предложение руки и сердца.