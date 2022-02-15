"Cкоро встретимся": рыдающие поклонники целовали катафалк с гробом Кириенко

На Троекуровском кладбище столицы похоронили актрису Зинаиду Кириенко. На прощание в Дом кино пришла сотня ее поклонников, преимущественно пенсионеров. Тех, кто помнит ее яркие роли в "Тихом Доне", "Судьбе человека" и "Казаках".

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