"Cкоро встретимся": рыдающие поклонники целовали катафалк с гробом Кириенко

Для многих из собравшихся в столичном Доме кино смерть известной актрисы стала большим личным горем. Соседи по даче, врачи и кумовья не скрывали слез и делились светлыми воспоминаниями о покойнице. А одна из поклонниц рыдала и долго целовала катафалк с телом Зинаиды Кириенко и все причитала: "Мне же в честь тебя назвали! Как же я теперь она буду?! Скоро встретимся!"
Подошедший священник призвал горюющую молиться о душе новопреставленной рабы Божией Зинаиде и просить даровать ей Царствие небесное. "Надгробное рыдание творяще песнь", – как говорится во время отпевания.
Похоронили звезду экрана и сцены на престижном Троекуровском кладбище столицы, где покоятся многие российские знаменитости – Николай Караченцов, Марина Голуб, Борис Краснов, Вера Глаголева, Валентины Легкоступова, Юлия Началова...
Напомним, в конце января актриса попала в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом ряд источников утверждал, что артистка потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова. Сообщалось, что звезда перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована, причем ее состояние осложняло онкологическое заболевание. 12 февраля ее сердце остановилось...