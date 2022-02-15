Никто не пришел: звезды наплевали на похороны Кириенко

Народная артистка Советского Союза, любимая ученица Сергея Герасимова, обожаемая всеми Наталья из "Тихого Дона", она считалась одной из самых красивых актрис советского кино. Казалось, ее обожает вся страна. И тем удивительнее, что почти никто из звезд не пришел с ней проститься с легендой...

прочитано 494 раза Телеграммы соболезнования на адрес Дома Кино на Васильевской прислали президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, мэр Москвы Сергей Собянин... А артистов, которые бы нашли время, силы и желание приехать на гражданскую панихиду, можно было перечесть по пальцам одной руки... Сегодня все горазды только скобить на публику в социальных сетях. ПО ТЕМЕ Друг рассказал у гроба о пластических операциях Кириенко Аристарх Ливанов, Евгений Герасимов, Николай Бурляев, Игорь Черницкий, Лариса Лужина – вот, пожалуй, и все, кто пришел сказать хорошие слова о великой актрисе у гроба. А в зале было всего человек 100 поклонников – из многомиллионной Москвы. Очень горько... Напомним, несколько дней назад актриса попала в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом ряд источников утверждал, что артистка потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова. Сообщалось, что звезда перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована, причем ее состояние осложняло онкологическое заболевание. 12 февраля ее сердце остановилось... ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру Автор: Феликс Грозданов 15 февраля 2022, 12:06