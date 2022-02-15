"Не выходите за стариков": Лариса Лужина у гроба рассказала о красивом молодом муже Кириенко

В 2004 году Зинаида Кириенко похоронила мужа-экономиста Валерия Тарасевского, с которым состояла в браке с 1960-го. Их брак был очень крепким, хотя супруг был моложе Зинаиды Михайловны на 10 лет.



"Валера был человеком очень внимательным, – рассказала "Дни.ру" подруга покойной актрисы Лариса Лужина. – Если мы вместе ехали на фестиваль, то он дарил цветы не только Зине, но и нам, другим актрисам".

"Зина всегда с гордостью отмечала: "У меня самый красивый и молодой муж Москвы и Московской области, – вспоминает Лужина. – Она в одном из интервью так и сказала, что прожила счастливую жизнь с молодым мужем. И учила девочек не выходить замуж за стариков – мол, что с ними делать. "Я так долго остаюсь красивой и молодой потому, что рядом красивый и молодой муж", – хвасталась Зина".

"Все мужчины готовы были упасть перед ней на коли, но она любила только Валерия, – заметила Лужина. – И теперь, когда я вижу их красавцев-сыновей, то понимаю, что Максим очень похож на Зину, а Тимурчик – копия Валерия".

Как сообщил сын актрисы, Валерий Алексеевич Тарасевский в 2004 году был похоронен на деревенском кладбище в Подмосковье. Но места рядом заняты другими умершими родственниками. Поэтому Зинаида Михайловна упокоилась не рядом с любимым супругом, а на Троекуровском кладбище.

Напомним, в конце января актриса попала в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом ряд источников утверждал, что артистка потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова. Сообщалось, что звезда перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована, причем ее состояние осложняло онкологическое заболевание. 12 февраля ее сердце остановилось...

