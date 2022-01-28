Кудрявцева разрыдалась после страшной новости: Очень сложно лечить рак

Жанна Фриске ушла из жизни еще в 2015 году. До этого почти два года довольно молодая артистка боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, которое так и не смогла победить. Новость о страшной болезни Жанны стала тогда огромным потрясением для многих ее коллег. Недавно Анна Семенович вспомнила, как они вместе с Лерой Кудрявцевой плакали, услышав об опасном диагнозе Жанны Фриске.
В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" Семенович рассказала, как на одном из мероприятий услышавшая страшную новость Кудрявцева пришла к ней в гримерку в слезах и рассказала о болезни Фриске.
"Заявила, что очень сложно лечить рак," – вспомнила Семенович реакцию телеведущей.
Анна Семенович тогда тоже начала плакать. Обнявшись, женщины прорыдали полчаса. Все, кто был в курсе, старались не говорить о недуге Жанны с ней самой, чтобы не травмировать больную лишний раз.
В последний раз Семенович удалось поговорить с Фриске по телефону примерно за два месяца до ее смерти. Блондинка была уверена, что подруга поправится, но чуда не произошло.
Недавно беспокойство россиян вызвало состояние самой Леры Кудрявцевой. "Дни.ру" писали о том, что телеведущая напугала поклонников кадрами оголенного тела в кровоподтеках.