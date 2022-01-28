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Шоу-бизнес
Подложившая соседям жирную свинью Дакота взмолилась о прощении: Решаем, кто виноват

Подложившая соседям жирную свинью Дакота взмолилась о прощении: Решаем, кто виноват

Рита Дакота попала в ужасную ситуацию, как и жители ее подъезда. Дело в том, что певица затопила тех, кто живет этажами ниже.
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О беде звезда поведала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта, а заодно извинилась за ЧП. Так, пока она наслаждалась отдыхом на Бали, в ее столичной квартире прорвало трубы. В результате затопленными оказались восемь этажей.

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О случившемся Рите Дакоте сообщила соседка. "Этот день может быть еще дряннее?.. Друзья приехали спасть. Дай бог всем таких друзей", – рассказала артистка. "Мы сейчас решаем, кто виноват в этом. Строители, управляющая компания или лично я", – отметила она.

Рита Дакота заверила, что, если виновата она или ее строители, то она покроет все расходы соседей на ремонт. "Дорогие соседи. Простите меня, пожалуйста. Даже если это не моя вина – мне все равно очень и очень жаль. Все зафиксируем и все исправим!", – заявила знаменитость.

Исполнительница очень тяжело переживает инцидент. Рита Дакота призналась, что данная ситуация ее "просто добила". Ходят слухи, что соседи давненько недолюбливают звезду.

Отметим, что Рита Дакота крайне откровенна со своими поклонниками. Так, довольно долгое время все активно наблюдали за ее разводом с Владом Соколовским. Певица тяжело переживала расставание с возлюбленным.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 16:23 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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