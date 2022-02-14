Авраам Руссо задержан в американском аэропорту

Совсем скоро певцу проведут операцию на ноге. Хирургическое вмешательство планируется в Соединенных Штатах. За границу артист вылетел этой ночью. Однако в американском аэропорту с Авраамом Руссо случилась неприятная история.
Звезду задержали в аэропорту Кеннеди. Причиной стало то, что он потерял паспорт гражданина Америки. Артист прокомментировал ситуацию. Он отметил, что при вылете предъявлял оба паспорта на границе. Позже американский документ провалился между креслами.
До выяснения всех обстоятельств сотрудники аэропорта попросили знаменитость пройти в отдельное помещение. Авраам Руссо обратился за помощью к "Аэрофлоту", рейсом которого летел в США. К счастью, ему оперативно помогли. Паспорт музыканта нашли и вернули ему.
В итоге Авраам Руссо потерял часа два, но главное, что все закончилось хорошо. Вскоре он едет на плановое УЗИ перед сложной операцией, а затем возвращается в Россию.
Напомним, ранее артист перенес операцию на бедре. Процедура длилась более двух часов. Несмотря ни на что, Авраам Руссо продолжает работать. Сейчас он сменил имидж и готовится к премьере своего трека в стиле поп-рок.