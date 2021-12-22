Вскрылись подробности состояния срочно прооперированного Авраама Руссо

В программе "Легенда" на канале RTVI 52-летний певец вспомнил о покушении на него в 2006 году. С тех пор он до конца не восстановился после тяжелых ранений, нанесенных ему киллером.
Авраам Руссо рассказал, что в тот злополучный вечер его подкараулил автомобиль, из которого неизвестный начал по нему стрельбу. По словам звезды, его госпитализировали с потерей трех с половиной литров крови.
Исполнителю пришлось пройти тяжелый путь реабилитации. Больше года он чувствовал жуткие боли в ноге. Знаменитости сделали множество операций. Авраам Руссо отметил, то по сей день нога постоянно опухает. В 2022 году музыканту предстоит еще одна операция.
Одним из заказчиков покушения певец считает Иосифа Пригожина. Однако продюсер категорически отрицает подобные обвинения в свой адрес и даже грозится подать в суд за клевету как на обидчика, так и на телепередачу, которая транслировала столь грязные сплетни.
По его мнению, Авраам Руссо слишком самовлюбленный, а потому для Иосифа Пригожина он является пустышкой. Также продюсер сообщил, что уже пообщался со звездным адвокатом Сергеем Жориным и готов подать иск.