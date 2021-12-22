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Шоу-бизнес
Вскрылись подробности состояния срочно прооперированного Авраама Руссо

Вскрылись подробности состояния срочно прооперированного Авраама Руссо

Вернувшись в Россию из США, Авраам Руссо разоткровенничался о сложном периоде своей жизни. Артист едва не распрощался с жизнью.
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В программе "Легенда" на канале RTVI 52-летний певец вспомнил о покушении на него в 2006 году. С тех пор он до конца не восстановился после тяжелых ранений, нанесенных ему киллером.

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Авраам Руссо рассказал, что в тот злополучный вечер его подкараулил автомобиль, из которого неизвестный начал по нему стрельбу. По словам звезды, его госпитализировали с потерей трех с половиной литров крови.

Исполнителю пришлось пройти тяжелый путь реабилитации. Больше года он чувствовал жуткие боли в ноге. Знаменитости сделали множество операций. Авраам Руссо отметил, то по сей день нога постоянно опухает. В 2022 году музыканту предстоит еще одна операция.

Одним из заказчиков покушения певец считает Иосифа Пригожина. Однако продюсер категорически отрицает подобные обвинения в свой адрес и даже грозится подать в суд за клевету как на обидчика, так и на телепередачу, которая транслировала столь грязные сплетни.

По его мнению, Авраам Руссо слишком самовлюбленный, а потому для Иосифа Пригожина он является пустышкой. Также продюсер сообщил, что уже пообщался со звездным адвокатом Сергеем Жориным и готов подать иск.

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Авраам Руссо. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 20:22 Источник: RTVi ✓ Надежный источник

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