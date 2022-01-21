"Придется открывать ногу": Аврааму Руссо необходимо лечь под нож

Известный музыкант поделился страшным известием о состоянии здоровья.

2006 год стал судьбоносным с жизни Авраама Руссо. Тогда неизвестные напали на него и выстрелили из огнестрельного оружия, в результате чего артист был ранен. Певцу повезло, он смог добраться до больницы, где врачи оказали ему экстренную помощь.

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До сих пор Руссо с ужасом вспоминает покушение. Несмотря на то, что ему удалось спасти свою жизнь, здоровье его сильно подкосило. Так, была нарушена циркуляция крови. По словам певца, ему перетянули двадцать сантиметров вены. Из-за этого музыканту пришлось пережить новую операцию, но уже в США. Однако полностью устранить недуг не вышло, поэтому Аврааму требуется повторное хирургическое вмешательство. Причем гораздо сложнее.

Сам Руссо жалуется на то, что вопрос его здоровья решается очень медленно из-за проблем с коронавирусом. Но все же ему удалось назначить дату операции. Так, она произойдет восемнадцатого января. "Врачам придется открывать ногу", – рассказал исполнитель о том, что необходимо сделать медикам.

Напомним, что не так давно Авраам Руссо дал интервью, в котором намекнул на причастность Иосифа Пригожина к покушению. Продюсер был шокирован таким заявлением и даже хотел судиться с музыкантом.