"Очень грустно": коллега умершей от неизвестной болезни Брик поделилась воспоминаниями

Сегодня стало известно о том, что актриса ушла из жизни после борьбы с болезнью – какой именно, не уточняется. Знакомая звезды "Стиляг" актриса, певица, сценаристка и режиссер Дарья Чаруша решила рассказать о том, какой была Брик и за что ее так любили окружающие.
Как передает телеканал "360", девушка не была близкой подругой Евгении, но они нередко пересекались на съемочных площадках и хорошо общались. Воспоминания об артистке у нее остались только светлые: Евгения радовала близких и поклонников своей красотой, искренностью, добротой и, безусловно, талантом, наблюдать за которым в кино было одним удовольствием.
"Замечательная девушка была. Очень грустно. Великолепный, красивый человек был. Светлая память", — поделилась своими чувствами Чаруша.
Напомним, что о смерти Евгении Брик сообщила журналистка Екатерина Гардеева. Звезда российского кино болела, однако детали недуга публики не раскрывала, потому что не хотела, чтобы проблемы с ее здоровьем широко обсуждались. Уактрисы осталась маленькая дочка Зоя, которую она очень любила, и муж – знаменитый режиссер Валерий Тодоровский.