"Семья страдает": Николаев рассказал о жертвах ради участия в "Танцах со звездами"

Валерию Николаеву многим пришлось пожертвовать ради шоу на "России-1".

Валерий Николаев известен своим участием в проекте "Танцы со звездами". Недавно он рассказал в интервью о проекте и семье. По словам артиста, танцы – это непросто и даже больно. Он признался, что во время репетиций можно даже травмироваться. Также он заявил, что много времени приходится проводить в спортивном зале, чтобы поддерживать форму.

Кроме того, артист сказал, что ради проекта ему даже пришлось пожертвовать семьей. Дело в том, что из-за длительных тренировок он стал меньше проводить время с родственниками. Также ему пришлось отложить съемки, поскольку на работу буквально не хватает времени. Актер признался, что его отсутствие дома плохо влияет на его отношения с супругой. "Семья страдает", – заявил он.

Кстати, тринадцатый сезон "Танцев со звездами" сдал особенным для Николаева. Так, у Валерия родился сын, с которым он проводил практически все время с июня по ноябрь. Стоит отметить, что рождение наследника – не единственная радостная новость, которой может поделиться актер. Так, его дочь вскоре выйдет замуж за актера Егора Корешкова. По словам артиста, жених Дарьи ему понравился. Несмотря на то, что он успешен, у него нет звездной болезни. Также мужчина видит, что избранник дочери очень ее любит, трепетно к ней относится.