"Я – хам!": Скандалист Николаев нагло врезал Варнаве

В новом выпуске шоу "Танцы со звездами" проявил характер яркий участник. Своенравная кинозвезда Валерий Николаев воспринял в штыки мнение одного судьи конкурса. По мнению артиста, хореограф Владимир Варнава отнесся к нему слишком категорично и субъективно.
После выступления Валерия Николаева и Александры Акимовой жюри критически отметило нюансы творческого номера. Услышав неприятные суждения о себе, возмущенный танцор спровоцировал перебранку. Мужчина нагло врезал оценщику своим ответом вместо того, чтобы промолчать и сделать полезные выводы. Нервы не выдержали.
"По словам некоторых руководителей, а точнее одного исполнительного продюсера: я — хам! А я наслаждаюсь нашими горячими диалогами", — цитирует героя передачи "Танцы со звездами" РИА ФАН.
Скандалист отметил, что отличается от машины с механизмом, которым можно управлять. Пытаясь отстоять правоту, актер громогласно заявил, что желает испытывать удовольствие от мощной зрительской симпатии.
За рамками программы "Танцы со звездами" артист тоже отличается буйным нравом. Недавно он учинил разборки на церемонии вручения кинопремии. Валерий Николаев не был на нее приглашен, поэтому решил хитростью попасть на мероприятие. Однако план мужчины с треском провалился, его разоблачили, а поведение сочли неправильным.
Напомним, шоу "Танцы со звездами" стартовало на экранах еще в 2006 году. В настоящее время на телевидении показывают уже 13 сезон проекта. В прошлом году победителями стали Сергей Лазарев и Екатерина Осипова.