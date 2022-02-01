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Шоу-бизнес
"Дело семейное": брат заступился за домашнего тирана Башарова

"Дело семейное": брат заступился за домашнего тирана Башарова

По мнению брата Марата Башарова, любого можно вывести из себя.

Продолжение: "Идиоты": Башаров набросился на журналистов из-за смерти
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Марат Башаров больше всего известен не за свой актерский талант, а за непотребное поведение. Так, уже не первый год поклонники обсуждают, как он ломал своим женам носы, а те по итогу даже не подавали в суд. Из-за этого у артиста появилось много недоброжелателей даже в мире шоу-бизнеса. Так, во время одного из шоу прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась разговаривать с ним. Стоит отметить, что клеймо "домашнего тирана" несильно ударило по его карьере. Башаров все еще продолжает вести программу "Битва экстрасенсов".

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Марат Алимжанович Башаров актер

До недавнего времени актера мало пытались защитить и оправдать его поведение. Однако накануне у него появился заступник в лице родного брата. Так, родственник артиста появился в эфире передачи "Звезды сошлись". Мужчина заявил, что не осуждает Башарова. Он отметил, что каждого человека можно вывести из себя. Например, один раз он тоже поднял руку на жену, дав ей оплеуху. По словам Вялита Билялетдинова, этот случай произошел из-за ревности.

Однако гости шоу не спешили поддерживать мужчину. Например, ведущий программы предположил, что у братьев такое поведение – это "дело семейное". Однако родственник артиста ответил отрицательно. По его словам, человека всегда можно вывести на эмоции, поэтому руку на женщину можно порой поднять "по воле обстоятельств".

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Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 11:02 Источник: "Звезды сошлись" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

комментарии

Ответить:

Гость953794
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Почему у женщин хватает ума и воспитания не давать оплеухи мужу и не избивать их, ломая носы и ребра?
Бить, выясняя отношения, признак скудоумия и обезьяноподобия.
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