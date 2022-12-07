Шансов мало: пришибленному страшной болезнью Киркорову вынесли приговор

Буквально на днях певец Киркоров блистал на сцене и купался в лучах славы на торжественном мероприятии "Песня года", а уже сегодня он омрачен печальными новостями. Семья поп-короля столкнулась с тяжелой болезнью легких.
Из-за того, что риск ухудшения состояния есть постоянно, врачи должны тщательно наблюдать за состоянием пациента и регулярно проверять здоровье легких. У известного артиста довольно сложный диагноз, сообщает Пятый канал.
Пневмоторакс, который выявили у отца Филиппа Киркорова, народного артиста России Бедроса Киркорова, мог возникнуть из-за травмы или как накопительный эффект застарелых болезней. По словам терапевта Владимира Осадчего, такой недуг мог возникнуть в том числе из-за пробития тканей легкого сломанным ребром. При этом симптомов проявления заболевания довольно много. Это слабость, одышка и низкая сатурация. В таких случаях пациент сразу госпитализируется. Некоторым больным при необходимости делают прокол в груди.
После такого заболевания в легких остается фиброз, который уже никуда не денется. Шансов, что фиброз полностью рассосется, очень мало.
Стоит отметить, что жена Бедроса Киркорова подтвердила госпитализацию артиста из-за проблем с поясницей.