Чтобы духу ее здесь не было: в "Современнике" варварски разорили кабинет умершей Волчек

В 1956 году Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии, среди которых была и Галина Волчек, организовали Студию молодых актеров, которая спустя некоторое время получила название Театр-студия "Современник". В 1972-м Волчек стала там главным режиссером, а с 1989 года до самой смерти была художественным руководителем. Но потом в театре постарались избавиться от всего, что напоминало о Галине Борисовне.

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