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Июнь 22, 2017
просмотры: 123

Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой

567

В театре "Современник" состоялся творческий вечер, посвященный его художественному руководителю Галине Волчек. Она уже 45 лет возглавляет театр, на ее счету 35 постановок, работу над которыми считает самыми счастливыми днями в своей жизни. Поздравили Волчек не только сотрудники, но и дочь актрисы Светланы Ивановой Полина. Именинница сердечно обняла девочку.

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