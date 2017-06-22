Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой

В театре "Современник" состоялся творческий вечер, посвященный его художественному руководителю Галине Волчек. Она уже 45 лет возглавляет театр, на ее счету 35 постановок, работу над которыми считает самыми счастливыми днями в своей жизни. Поздравили Волчек не только сотрудники, но и дочь актрисы Светланы Ивановой Полина. Именинница сердечно обняла девочку.
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