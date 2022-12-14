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Шоу-бизнес
"Рвет во все стороны": объявлено о громком уходе снявшего маску Филиппа Киркорова

"Рвет во все стороны": объявлено о громком уходе снявшего маску Филиппа Киркорова

Что происходит с Киркоровым и уйдет ли он с трона короля нашей эстрады? Рассказала астролог Юлия Романова.
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Российский певец Филипп Киркоров в последнее время сильно изменился. Он стал по-другому выглядеть и обновил репертуар, начал все чаще выступать с молодыми исполнителями. Помимо прочего, Киркоров постоянно влипает в скандалы и неурядицы. Чем же это кончится? По словам астролога Юлии Балабановой, у Киркорова начинается интересный период в жизни. Если смотреть с позиции двух астрологий Джйотиш – Ведическая Астрология и Западной, то однозначного ответа на вопрос о том, уйдет ли артист с вершины шоу-бизнеса, нет.

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"Если смотреть долгосрочную перспективу карты (Западная Астрология), то скорее всего ему лучше уйти красиво в марте 2026 года, заняться внутренним миром, переоценкой творчества и через 2,5 года с новыми силами вернуться, причем возврат будет ярким и в его духе эпатажным. Изучая события 2023 года, хочется посмотреть через призму сначала Ведической Астрологии, что же примечательного? С 10-х чисел октября 2022 года в его жизнь вошел 19-ти летний период Сатурна, а так как Сам Сатурн расположен у него в 12 доме, а его Ведическая Натальная карта сильно про Личность, концентрацию внимания на себя и большие деньги, то тут происходит столкновение целей карты. Сатурн в Рыбах в доме плотских наслаждений и удовольствии, эмиграций, уединения, лишения и в его случае здесь присоединяется духовность, что явно Филипп не ставит на первое место, либо не демонстрирует это людям и все процессы слишком индивидуальны", – отметила Балабанова в беседе с "Дни.ру".

По словам астролога, период Сатурна в жизни Филиппа Киркорова говорит о вопросах с близкими родственниками. На днях его отец Бедрос почувствовал себя плохо. Это говорит о том, что у Киркорова уже началась смена жизненных приоритетов и важных событий.

"Его жизнь сейчас встает на сильнейшую перепрошивку, и все, что работало в его жизни до этого с успехом, может потерять значимость и не приносить больше результата. Если говорить языком пиара, то меняйте, Филипп, концепцию личного бренда и тем более, уходите от скандалов, резких комментариев и движений, а берите вектор на духовное, более закрытое (его карта по Ведической Астрологии про создание закрытых сообществ, закрытые выступления – каких очень много в его жизни). Если смотреть через призму Западной Астрологии, то в 2023 году ему важно прямо осознанно тряхнуть свою публичную часть жизни и этот вектор у него до апреля 2023 года. И, конечно, остро стоит вопрос с заботой о папе, проводить больше времени с ним. Если кажется, что карьера Филиппа рушится, и он уходит в забытие, то ключевое здесь – кажется. Его две натальные карты четко говорят о том, что формат его проявления в обществе – это эпатаж, притягивание внимания, а за всем этим успешно идут деньги, а Филипп слишком материален и любит накапливать имущество, чего стоят только его грузовики с костюмами и декорациями для концертов. Он не скромен и быть им не собирается. До апреля возможен даже переезд, причем вопрос не стоит, например о стране, а в принципе, ему может захотеться чего-то нового", – отметила астролог.

Также астролог добавила, что Филипп Киркоров мог бы сейчас написать книгу или создать фильм о себе, причем сняться в главной роли. Для этого у него есть все карты. Также это даст ему возможность выйти на новый уровень восприятия его людьми и подчеркнет его статус Короля Эстрады.

"До апреля 2023 года, у него стоят вопросы судов, штрафов, исковых заявлений, где он может быть как истцом, так и ответчиком, поэтому его юридической службе важно приводить все дела в порядок, а бухгалтерии быть особенно внимательными. Если у него имеются деловые партнеры, то здесь идет пересмотр отношений, вплоть до разрывов. До конца Апреля 2023 года есть идеальная возможность создать хит и выйти на новый пик популярности", – отметила Балабанова.

В заключение эксперт добавил, что в ближайшем будущем люди смогут увидеть кардинальные перемены в жизни Киркорова. У него поменяется социальная маска.

"После Апреля 2023 года он даст себе максимально большие нагрузки, будет много трудиться и объединяться с людьми. Возможно, мы увидим успешные коллаборации. То есть, рост его популярности ближе к лету, приобретет новый вектор, а будут ли это скандалы или хиты, решать только ему, но что я точно могу сказать, списывать со счетов его очень и очень ошибочно. Да, его прогрессивная Луна по Западной Астрологии сейчас дает жару в виде трансформаций, эпатажности, выражения, так как находится в зоне знака Водолея, тут и про резкие перепады настроения, реакции на людей и соответствующее поведение, которое также дает строчки в СМИ и обсуждается среди людей, а значит человек "на слуху". Важен ли контроль поведения сейчас – да. Меняется ли его восприятие людей сейчас на него – да. 100% его пиар команда решает уже не больше по сценарию какие-то вопросы, а уже исходя из его поведения – здесь и сейчас, и пока этим она будет заниматься какое-то время, так как на эмоциональном фоне, его сейчас рвет во все стороны", – заключила астролог Балабанова.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2022, 18:30 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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