"Муж ходил к проституткам": беременная Орлова разбита подлой изменой

Ольга Орлова откровенно говорит поклонникам обо всем, что ее волнует.

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова к своим 45 годам смогла наконец обрести истинное женское счастье. Год назад она снова вышла замуж и к удивлению поклонников смогла самостоятельно забеременеть, несмотря на возраст.

Артистка долго не рассказывала об интересном положении, так как боялась сглазить свое счастье и потерять последнюю надежду. Ведь до этого у нее было несколько неудачных попыток зачать малыша, и рассказывать о беременности раньше времени было бы глупо. Когда живот стало уже невозможно скрывать, Ольга Орлова решилась рассказать обо всем поклонникам.

Россияне были шокированы и обрадованы одновременно. Ольга Орлова отлично выглядит для своих 45 лет и хорошо себя чувствует. Беременность проходит под чутким наблюдением врачей. Однако оградить себя от потрясений невозможно, ведь мы живем в непростом мире.

На днях Ольга Орлова пообщалась с подписчицами, которые вылили на нее весь груз тяжести своих семейных отношений. У многих поклонниц Ольги Орловой все сложно, именно поэтому они обращаются к ней за советом.

"Три дня назад узнала, что муж с другом ходил в квартиру к проституткам. Выяснилось все в ту же ночь. Я узнала, что ничего у них не было, мой вылетел с этой квартиры, когда понял, что далеко зашел. Сейчас мы вместе не живем", – поделилась девушка.

Ольга Орлова эмоционально восприняла новость. По ее взвинченному состоянию было видно, что она разбита и вспоминает многое из своего опыта. При этом звезда отметила, что ее подписчица в душе хочет простить своего мужа, поэтому против себя идти нельзя.