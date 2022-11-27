Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
партнеры
Воскресенье
27 ноября
Лента новостей
14:40
Изнывающая Цымбалюк-Романовская крепко вжала интимное место в разгоряченных мужиков: Удивительные
13:34
"Всю ночь": избивший жену Башаров выволок на люди молоденькую любовницу
12:08
"Пальцем деланная": выгибающегося в нечеловеческих воплях сына-фрика Яковлевой лишили глаза
11:53
Подробности страшной смерти: вдова Станислава Говорухина сгорела заживо в собственном доме
11:05
Сморщенная Пугачева сунула себе под юбку руки возбужденного юнца: Был последний
11:02
Выпятившая лобок Волочкова стиснула в рабочих руках посиневший агрегат: Сняли
08:06
"Ткемали": Флагманский проект сети открыли на месте легендарного ресторана
06:09
Отказ от семьи и работа библиотекарем: Несовершеннолетняя дочь Моники Белуччи наплевала на мать
04:37
Стадо овец две недели ходит по кругу: загадочное видео из Китая
02:16
Не делает уроки: оставшаяся у разбитого корыта разведенка из Comedy Woman пустила сына на самотек
00:14
Филипповка и Куделица: что нельзя делать в праздник 27 ноября
22:11
Опасное животное поселилось на территории завода в Перми
20:12
Тест: отгадай актера по детской фотографии
19:12
Вечерняя рутина: 7 способов справиться со стрессом после тяжелого дня
18:48
"Лошадь не добитая": разошедшаяся Волочкова вцепилась в глотку жалкой сопернице
18:22
"Кровь с пеной": осужденный актер Долинский вскрыл себе горло в тюремной камере
17:33
"Наставила рога": гундящего увальня Виторгана отхлестали по щекам из-за измены возлюбленной
16:34
"Этот день последний": перемотанная проводами Казарновская сообщила об уходе
15:54
Больше чем секс: разжиревшая пассия Петросяна взгромоздилась на старика в людном месте
14:58
"Максимально ужасно": посиневшую Кабаеву с обрезанными ногами оплакивают после больницы
14:43
"Тайком туда пробрались": Признанный мертвым внук Пугачевой найден в горах со связанными ногами
12:47
Модный совет Ким Кардашьян: зимний оверсайз с секретом
12:46
Помогите! Обезумевшая толпа разорвала Орбакайте со звериным визгом
11:46
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
11:32
Индустрия 18+: мать Наташи Королевой задрала юбку и показала свою вялую складочку
11:12
До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала
09:55
Хабенский, Шевчук, Орлова и другие звезды-супергерои
08:26
Чувства к Порошиной, связь с Тарасовой и отсутствие семьи: секреты личной жизни холостяка Аверина
06:43
"Теперь вдвоем": Не успевшая родить экс-"татушка" Катина притащила на съемки ребенка
04:27
Траурная одежда, морщины и депрессия: как выглядит главная жертва развода Джоли и Питта?
02:13
"Не хочу терять время": Внезапная беременность разрушила планы Ивлеевой
00:01
День Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября
22:24
Заглянувшая в штаны к Виторгану любовница раскрыла интимные подробности бурной ночи: Он был крошечный совсем
21:44
После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
21:29
Вся семья плачет: притащившуюся в ЗАГС певицу Славу бросили перед свадьбой
20:37
"Теперь мы знаем диагноз": изо рта перекошенной Булановой хлынула странная жижа
20:05
Второй паспорт: Скорчившая рожу Орбакайте помахала ручкой россиянам
19:46
"На глазу образуется ссадина": глупая ошибка Бузовой может привести к слепоте
19:02
"Исполняется 9 лет": скрывший внебрачное дитя Агутин выдал тайну отметкой в паспорте
18:35
"Кровь пошла из глаз": полностью перекроившая лицо Волочкова стала рекламой ритуальных услуг
18:14
"Не виноватая я!": Звезду сериала "Игра в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
17:50
Россиянам сообщили об индексации пенсии с 1 января 2023 года
17:38
Вернулась из космоса с животом: сияющую Пересильд поздравляют с прибавлением
17:10
"Поздно": распоротого скальпелем Николаева приговорили к смерти
16:50
Как выбрать искусственную елку на Новый год 2023
16:30
"Девочки поймут": Шаловливая молодуха прилюдно оголила мужское достоинство Прилучного
16:10
Россияне предпочитают частный дом квартире: в полтора раза больше сданных объектов
15:50
В Перми инвалид погиб во время пожара
15:30
Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
15:10
"Равносильно нападению на ребенка": Никас Сафронов в шоке от безобразной выходки скотов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
"Кровь с пеной": осужденный актер Долинский вскрыл себе горло в тюремной камере
До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала
"Лошадь не добитая": разошедшаяся Волочкова вцепилась в глотку жалкой сопернице
"Тайком туда пробрались": Признанный мертвым внук Пугачевой найден в горах со связанными ногами
"Кровь пошла из глаз": полностью перекроившая лицо Волочкова стала рекламой ритуальных услуг
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Всю ночь": избивший жену Башаров выволок на люди молоденькую любовницу

"Всю ночь": избивший жену Башаров выволок на люди молоденькую любовницу

Марат Башаров обзавелся новым объектом своей опасной страсти. Более того: заставил ее подружиться со своей бывшей.
прочитано 264 раза

Марат Башаров в последние годы запомнился, к сожалению, лишь тем, что разводился с женами, которые позже обвиняли его в бытовом насилии. Так случилось и с Екатериной Архаровой, которая прожила с актером всего год и в 2015 году сбежала с переломом носа. Затем такой же участи удостоилась и следующая супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова. Ей актер травмировал руку и тоже, как сообщали СМИ, сломал нос.

ПО ТЕМЕ

Сменивший пол Башаров упал в ноги взрослой женщине: Совершенно глупый идиот

Скандалиста Башарова с позором выгнали из театра

Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Поэтому все, кто следит за жизнью Марата Башарова с ужасом ожидали: когда же он явит миру следующую пассию? Неужели ее ждет та же незавидная участь: попасть под горячую руку разошедшегося актера?

И вот, случилось: на днях избивший бывшую жену Марат Башаров вывел в свет очередную молоденькую любовницу. Ею оказалась 35-летняя начинающая актриса, приехавшая покорять столицу. Она сидела в одном из первых рядом и, не отрывая глаз, следила за своим знаменитым возлюбленным, выступающим на сцене. Самое удивительное во всей истории то, что соседнее кресло занимала бывшая супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова. Спорим, это знакомство окажется для Аси Борисовой полезным: у женщин столько общего, а скоро, возможно, общих тем для разговоров станет еще больше.

Скорее всего, отношения, о которых пара решила заявить, выйдя вместе на спектакль, принесут Борисовой медийность и впоследствии хороший заработок, который пригодится ей для того, чтобы поднимать сына. Не даром же она разрешила, чтобы Башаров выволок ее на люди, а не осталась дома с ребенком: надо же наращивать профессионализм.

"Всю ночь думала и буду думать", – поделился Марат Башаров тем, что с Асей Борисовой они много времени проводят за обсуждением творческих процессов.


СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Марат Башаров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 ноября 2022, 13:34 Источник: НТВ, "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: кого из звезд поколачивали мужья

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала

Дух захватывает
Шоу-бизнес

"Тайком туда пробрались": Признанный мертвым внук Пугачевой найден в горах со связанными ногами

Средь бела дня!
Шоу-бизнес

Отказ от семьи и работа библиотекарем: Несовершеннолетняя дочь Моники Белуччи наплевала на мать

Никто не ожидал
Шоу-бизнес

Больше чем секс: разжиревшая пассия Петросяна взгромоздилась на старика в людном месте

Никаких приличий

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

В Перми инвалид погиб во время пожара
В Петербурге мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем
В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+