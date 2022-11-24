Лишь бы заработать: Исхудавшая нищенка Пугачева втюхивает свое ношеное тряпье за копейки

Алла Пугачева своими нелестными высказываниями отвернула от себя многих россиян, но это для нее не повод перестать на них зарабатывать.

Примадонна российской эстрады не так давно снова покинула родные края и, поговаривают, с концами. Ее отъезд обернулся настоящим скандалом! Звезды и политики призывали лишить ее пенсии, гражданства и даже просили запретить Алле Пугачевой приезжать обратно.

Но артистку, кажется, все это не волнует. Она ведет светскую жизнь в Тель-Авиве и буквально цветет и пахнет: поклонники отмечают, что она еще больше исхудала. Но многих все же волнует вопрос, на что живет певица за бугром? Концертов давно нет, израильская пенсия ей не светит, а на российскую с ее размахами вряд ли проживешь. В общем, звезда кажется настоящей нищенкой, а вся надежда на мужа-гастролера.

Но кое-что, возможно, все же приносит Алле Пугачевой доход – прямиком из России, от которой она буквально открестилась, нелестно отозвавшись о ее жителях и назвав их "холопами" и "рабами". На родине до сих пор продается обувь и сумки под брендом Alla Pugachova. Найти их можно на одной из популярных платформ с возможностью примерки, а ношеная после недовольных покупателей продукция обойдется от 5 до 16 тысяч рублей.

Коллекция состоит из обуви и сумок, сделанных из весьма качественного тряпья – натуральной кожи. Забавно, что сейчас все товары выставлены с очень хорошими скидками – до 60%! Не понятно, с чем связан тот факт, что вещи, которые раньше стоили больше 29 тысяч, сейчас продают за 16 тысяч. Возможно, продукция от раскрывшей рот в адрес соотечественников артистки никому не нужна – даже за копейки.

Примечательно и то, что удравшая со скандалом звезда, продолжает торговать обувью и сумками. Видимо, то, что ее словами россияне были буквально унижены, ее не смущает: Алле Пугачевой лишь бы заработать и втюхать кому-нибудь вещи своего бренда!