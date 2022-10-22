Больше не тайна! Заявление о скрываемых детях Кабаевой вызвало шок

Алина Кабаева, по мнению общественности, давно стала и женой, и мамой. Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем интервью затронул обе эти темы, чем обрубил слухи.

Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна за семью печатями. Все знают, что она либо в отношениях, либо замужем, точно мать двоих детей, а может – мать троих и т.д. Еще с 2008 года как пресса, так и обыватели не устают муссировать слухи: по их словам гимнастка стала матерью в 2008, 2014-2015 и 2019, благодаря известному человеку.

От самой Алины Кабаевой при этом всем ни одного комментария так и не поступило. Лишь в 2008 единожды нарушила она свое правило: "не обращать внимания на сплетни". Виной тому – появившийся слух о том, что она стала матерью. Тогда чемпионка пообещала всем поклонникам: "Когда я стану мамой (чего пока не произошло), то обязательно напишу об этом. В любом случае, спасибо всем, кто поздравлял и беспокоился". С того момента Кабаева больше не проронила ни слова...



Дмитрий Губерниев, на днях ставший гостем ютуб-шоу "А поговорить?", затронул темы, волнующие, кажется, всех россиян. В ходе записи он сделал заявление. По мнению Дмитрия Губерниева, героиней слухов Алина Кабаева стала по причине своей красоты: видимо, она нравится широкому срезу публики. Что же до скрываемых детей экс-гимнастки – комментатор уверен, что их нет.

"Она разве об этом объявляла официально?", – задался логичным вопросом Губерниев, тем самым будто поставив точку. Подобный вопрос, адресованный ему, вызвал у него шок: он не должен располагать подобной информацией. Внутри спортивной тусовки такие вещи не обсуждаются, подчеркнул Дмитрий Губерниев.