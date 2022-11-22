"Взяла и постарела": вывалившая дряблые груди Высоцкая вызвала оторопь

Телеведущая и звездный кулинар Юлия Высоцкая в следующем году отмечает юбилей — ей будет 50 лет. Половину своих лет женщина прожила в браке с режиссером Андреем Кончаловским, вместе с которым пережила и счастье, и горе, и испытание временем.
Сейчас супруга режиссера проводит время в теплых странах. Поклонники предположили, что это может быть Дубай — место встречи всех звезд из нашей страны. Оттуда же Юлия Высоцкая опубликовала и откровенную фотографию в купальнике, которая вызвала оторопь. Поклонники посчитали, что вывалившая дряблую грудь артистка забыла все основы морали и правила поведения.
"Ну и зачем это выставлять напоказ?", "В таком возрасте уже нужно прикрываться", — пишут недовольные подписчики. Кстати, разговорам о возрасте в комментариях уделили особое внимание.
Многие сравнили Юлию со взрослым мужчиной — 85-летним Андреем Кончаловским. Особо внимательные подписчики даже написали, что за годы брака пара стала очень похожа. Однако, все-таки нашлись те, кто поддержал женщину в ее стремлении быть свободной от стандартов красоты.
"Всем злопыхателям. Взяла и постарела, не спросив ни у кого разрешения, чем вызвала бурю негодования", — написал поклонник Юлии Высоцкой.