Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Среда
2 ноября
Лента новостей
20:35
"Она хочет такую грязь": разведенный Тарасов отказался сходиться с Бузовой
19:47
"Нарушения мозгового кровообращения": судебные разбирательства с вдовой Баталова уносят жить актрисы Дрожжиной
19:16
Уже выбрала имя: стало известно о беременности Лены Катиной
18:16
Объявлено о возвращении Ксении Собчак в Россию
17:48
"Стать любимой": разведенка Аллегрова потеряла последнюю надежду
17:26
"Случаются срывы": изувеченная Тодоренко показала жуткие синяки
16:59
"Не люблю": замученная Тодоренко прошлась по ведущим "Ледникового периода"
16:34
Резко постаревший Маликов вздулся
15:49
Мечущаяся между двух мужчин Арзамасова огорошила выбором
15:04
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
14:53
"Жить с творческим человеком непросто": гостевому браку Крутого с женой нашли объяснение
14:51
"Не туда и не сюда": натянувший резинку Митя Фомин отстрелялся за 20 секунд
14:44
"Кануло навсегда": врачи сделали с усохшей Смеховой все возможное
14:10
Скатившийся на дно Алибасов позарился на замужнюю Шукшину: Вожделение
14:04
Отец Дарьи Мороз сообщил о смерти дочери
14:02
"Недодала": проблемы в постели тайно ласкающего девок Агутина и терпилы Варум всплыли наружу
13:45
Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 11 ноября
13:18
Ипотека на "вторичку" получит поддержку в России
13:05
Что учитывать при выборе недвижимости для инвестиций?
12:41
"Звездная болезнь": Волочкова жестко поставила возомнившего из себя короля Киркорова на место
12:23
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
12:23
"Решила все бросить и переехать": пойманный с бабой Малахов задабривает жену роскошным подарком
12:02
Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
11:50
"Ненавижу": бьющийся в истерике Цой врезал родной матери со слезами на глазах
11:41
Ребенка не будет: залетевшая на старости лет Ходченкова потеряла надежду на малыша
11:24
"Гнойник, который медленно убивал": муженька угасающей Пугачевой разодрали до крови
10:06
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
09:47
Закопали: россияне простились со Львом Лещенко после трагедии
09:38
Так захотелось: несчастная брошенка Энистон подожгла свой дорогущий особняк
09:31
Превратился в тень: у исхудавшего донельзя Панайотова случилась рецессия
09:05
Дворец для интима: всплыли пикантные подробности из спальни Кейт Миддлтон
09:04
"Мобилизовался": поникший из-за развода Газманов пошел другой дорогой
08:57
Тощая выскочка Гагарина щедро вмазала Пугачевой: Убогая вы
07:25
Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина
06:16
Измены мужа, борьба за титул и смерть: мир Кейт Миддлтон рухнул в один миг
06:07
Бренд одежды Gap полностью уходит из России
05:11
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
04:28
Продлевает жизнь на 10 лет: врач сообщил о пользе чеснока
04:09
Эконом-класса в Москве стало в 5 раз больше
02:02
Изменились правила поверки счетчиков воды
00:03
Артемьев день: православный праздник 2 ноября
21:56
"После инсульта заставляю стихи учить": пожилая мать Тимати забрала внука
21:32
"Все это с их руки": облапошенная Успенская вычислила виновных в ее проблемах с дочерью
21:04
"Любовники": Прилучный показал любимую женщину старше себя
20:49
"Сообщаю": намекнувшая на пол ребенка Орлова принимает поздравления
20:22
"Может получить плевок в лицо": сбежавшую Собчак публично втоптали в грязь
19:49
"Понятия не имела, какой ад": страшная болезнь заставила страдать звезду "Дома-2"
19:32
Разин решил стереть память о Шатунове: Запрещено!
18:59
"Это заказ": сбежавшую за границу Пугачеву призвали осудить за ужасный поступок
18:36
Минпромторг России предоставил возможность молодым российским производителям парфюмерии и косметики принять участие в выставке InSharmExpo-2022
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
"Кто из них это сделал?": меняющая мужиков Ходченкова явила миру беременное пузо
"Не только языком": горячий юнец напихал Малышевой по самые гланды
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Уже выбрала имя: стало известно о беременности Лены Катиной

Уже выбрала имя: стало известно о беременности Лены Катиной

Лена Катина готовится стать матерью во второй раз.
прочитано 133 раза

Этим летом солистка группы "Тату" Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Возлюбленный всюду сопровождает певицу. Например, их уже несколько раз видели вместе на светских мероприятиях. Сложно не заметить, что 38-летняя артистка светиться от счастья.

ПО ТЕМЕ

"Надо бороться годами": рак разбил недавно выскочившую замуж солистку "Та-Ту"

"Нулей много!": экс-"татушка" Катина нацепила неприлично дорогой подарок от онкобольного жениха

А сегодня стало известно о беременности Катиной. Об интересном положении "татушки" журналисты узнали от источника, приближенного к ее семье. Говорят, певица уже выбрала имя для ребенка и даже родильный дом. Лена планирует отправиться в клинику при ММА имени Сеченова.

Катина мечтает о девочке, что вполне логично, ведь у нее уже есть сын. Этого ребенка певица родила в 2015 году от рок-музыканта Сашо Кузмановича, с которым состояла в браке несколько лет. Семилетний наследник артистки, которого зовут Александром, растет копией матери.


Ранее сообщалось о том, что у супруга Лены Катиной рак щитовидной железы. По словам певицы, сейчас у Дмитрия Спиридонова этап ремиссии после лечения в Германии. Артистка не перестает верить в лучшее, хоть и знает, что болезнь может вернуться. Слова певицы о болезни супруга ранее приводили "Дни.ру".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2022, 19:16 Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика

Вот это поворот!
Шоу-бизнес

На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие

Живи, как хочешь
Шоу-бизнес

"Ненавижу": бьющийся в истерике Цой врезал родной матери со слезами на глазах

Артист сорвался
Шоу-бизнес

Скатившийся на дно Алибасов позарился на замужнюю Шукшину: Вожделение

Бешеная энергетика

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+