Уже выбрала имя: стало известно о беременности Лены Катиной

Этим летом солистка группы "Тату" Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Возлюбленный всюду сопровождает певицу. Например, их уже несколько раз видели вместе на светских мероприятиях. Сложно не заметить, что 38-летняя артистка светиться от счастья.
А сегодня стало известно о беременности Катиной. Об интересном положении "татушки" журналисты узнали от источника, приближенного к ее семье. Говорят, певица уже выбрала имя для ребенка и даже родильный дом. Лена планирует отправиться в клинику при ММА имени Сеченова.
Катина мечтает о девочке, что вполне логично, ведь у нее уже есть сын. Этого ребенка певица родила в 2015 году от рок-музыканта Сашо Кузмановича, с которым состояла в браке несколько лет. Семилетний наследник артистки, которого зовут Александром, растет копией матери.
Ранее сообщалось о том, что у супруга Лены Катиной рак щитовидной железы. По словам певицы, сейчас у Дмитрия Спиридонова этап ремиссии после лечения в Германии. Артистка не перестает верить в лучшее, хоть и знает, что болезнь может вернуться. Слова певицы о болезни супруга ранее приводили "Дни.ру".