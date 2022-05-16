"Нулей много!": экс-"татушка" Катина нацепила неприлично дорогой подарок от онкобольного жениха

В понедельник, 16 мая, Лена Катина впервые появилась на публике со своим женихом, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Позируя перед камерами, экс-солистка t.A.T.u продемонстрировала дорогущий аксессуар – кольцо с бриллиантом, которое подарил возлюбленный.
Катина похвасталась, что украшение стоит 13,5 миллиона рублей. "Музейный экспонат. Нулей много!", – сообщила артистка журналистам. Певица также призналась, что предложение руки и сердца было для нее неожиданным. Она не смогла отказать избраннику и сказала "да".
Катина и Спиридонов планируют расписаться уже через месяц – 16 июня – в день рождения бизнесмена. А еще этот день – годовщина знакомства Лены и Дмитрия. Год назад она выступала на банкете по случаю дня рождения предпринимателя. "Я стала подарком судьбы", – считает артистка.
Напомним, несколько лет назад у Спиридонова обнаружили рак щитовидной железы. Долгое время возлюбленный Лены Катиной боролся с опасным недугом и, как ему казалось, справился. Однако недавно онкология снова дала о себе знать. Певица поддерживает избранника, который в настоящий момент продолжает лечение.