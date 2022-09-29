"Надо бороться годами": рак разбил недавно выскочившую замуж солистку "Та-Ту"

Летом этого года рыжая "татушка" Лена Катина вышла замуж во второй раз. Избранником девушки стал миллионер Дмитрий Спиридонов. Мужчина занимается бизнесом и ранее запускал проекты вместе с Олегом Тиньковым. Скорее всего, пара познакомилась на дне рождении бизнесмена — Лена Катина выступала там с любимыми песнями группы "Та-Ту".
Дмитрий не скрывает своего диагноза — рак щитовидной железы. Впервые с ним он столкнулся еще в 2014 году, а спустя восемь лет история повторилась. В новом интервью Лена призналась, что рак разбил ее радость на какое-то время и заставил переживать, но она верит в лучшее. Девушка мечтает о совместных детях и долгой счастливой жизни со Спиридоновым. По ее словам, у супруга сейчас этап ремиссии после лечения в Германии.
"Слава богу, не та онкология, с которой надо бороться годами", — поделилась с читателями недавно выскочившая замуж Катина. Девушка напоминает, что болезнь может вернуться, но она верит в лучшее.
Напомним, что солистка
группы "Та-Ту" уже была замужем. Со своим первым мужем музыкантом Сашо
Кузмановичем девушка развелась несмотря на общего сына.