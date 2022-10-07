Задолжавший по алиментам больше миллиона Мамаев пустился в бега: Скрывается в Турции

Скандально известный футболист развелся с супругой и уже успел обзавестись новой семьей: новоиспеченная жена Надежда Санько подарила ему сына. Однако страсти в отношениях с бывшей супругой никак не утихают. И всему виной судебные разбирательства из-за раздела имущества и алиментов на восьмилетнюю дочку Алису. К слову, Павел Мамаев задолжал больше миллиона рублей, при этом ему удалось снизить размер выплат.
В одно время к решению вопроса подключились приставы. В итоге со спортсмена удалось стрясти 200 тысяч рублей – из 1,4 миллиона рублей. Как отметила тогда Алана, это не было доброй волей футболиста: его, мол, "прижало".
Поклонники экс-возлюбленной Павла Мамаева пристально следят за развитием событий, то и дело интересуясь ходом процесса. Накануне модель вновь пообщалась с подписчиками и затронула тему алиментов. Судя по ее комментарию, спортсмен пустился в бега за границу, но не из-за бесконечных судов. "В настоящее время скрывается в Турции (видимо, от мобилизации)", – пояснила мать его дочери Алисы.
Тем не менее, заверила Алана, разбирательства продолжаются. "От исков он не отказывается, по-видимому, деньги нужны, чтобы свалить из страны", – отметила экс-супруга Павла Мамаева.