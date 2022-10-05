"Родные люди": После интимных ласк с тайкой обмазанный маслом Садальский переключился на Меньшову

Первый канал погряз в сплетнях и грязных скандалах после ухода Максима Галкина* с поста ведущего программы "Сегодня вечером". На смену ему пришел балетмейстер Николай Цискаридзе, которого публика сразу невзлюбила. Слишком уж все привыкли к старому укладу шоу.
Среди тех, кто яростно критиковал программу с участием Николая Цискаридзе, был журналист и актер Станислав Садальский. Он постоянно выкладывал в Сеть рейтинги Первого канала и "России 1", указывая на то, что танцор явно не на своем месте.
Николай Цискаридзе решил расставить все точки над i в откровенной беседе с Юлией Меньшовой и рассказал о скандале с Садальским. Это случилось случайно в ночном поезде, где Цискаридзе повстречал актрису Татьяну Кравченко, с которой они обнялись "как родные люди". С ней и ехал Садальский. Танцор решил подойти к нему и задать вопрос, зачем тот распространяет о нем сплетни. В ответ на это от Садальского посыпались оскорбления.
Юлия Меньшова поддержала балетмейстера, за что и поплатилась. В своем блоге Садальский разнес ее в пух и прах, припомнив начало карьеры и множество негатива.
"Как ни крути, актриса вы, мягко говоря…. Желаю найти себя, кстати, никто вас обратно не приглашал на Первый. Эту станцию они проехали", – вывалил Садальский неприглядную правду о Меньшовой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Стас Садальский пережил интимный массаж в Таиланде. Неожиданно для него массажистка обмазала его маслом и начала делать свое дело.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.