"Уложила на кушетку и сняла трусы": Садальский за деньги получил интимные ласки

Российский актер, журналист и блогер Станислав Садальский никогда не лукавит и часто делится с поклонниками откровенными мыслями и историями о бурной молодости.
На днях Садальский поделился новой порцией шокирующих подробностей из прошлого. Звезда картины "Место встречи изменить нельзя" однажды решила расслабиться в компании юной иностранки.
71-летний заслуженный артист РСФСР отметил, что история произошла в Таиланде. Садальский решил опробовать на себе тайский массаж и познакомился возле бассейна "Принц-отеля" с несколькими тайками. За услугу они попросили 20 долларов. Стас Садальской вместе с иностранкой уединился в комнате, и тут началось самое интересное.
"Когда я лег на кушетку, "тренерша" легко сняла с меня трусы и детским маслом "Джонсон и Джонсон" стала массировать мне одно интересное место. На мой протест, что я не за этим сюда пришел, и мне нужен классический тайский массаж, барышня еще уверенней уложила меня и стала заканчивать дело", – поведал Садальский.
Далее иностранка захотела доплату за пикантный момент. Актер согласился и накинул еще двадцатку. В заключение журналист предупредил российских женщин, что подобный массаж своим мужьям они могут делать и дома.