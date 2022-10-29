"Меня исключили из народа": ушедшая с экрана Барановская пошла против россиян

Ведущая Юлия Барановская тащит на своих хрупких плечах троих детей, которые постоянно хотят кушать. В наши дни заработать копеечку не так-то просто, даже если ты лицо Первого канала.
Недавно теледиве пришлось уйти с экрана, так как съемки шоу "Мужское / Женское" временно останавливали. Прокормить семью в непростой период знаменитости помогала реклама. Сейчас многодетная мать по-прежнему получает от нее доход.
В личном телеграм-канале Юлия Барановская хитро пропиарила статью известного СМИ о том, что 64% жителей страны считают сон самой приятной активностью. Знаменитость практически пошла против россиян, заявив, что не согласна с мнением большинства.
"После такой новости почувствовала, будто меня исключили из народа, почти за дверь выставили. Как это вообще возможно-то, любить спать?" — возмутилась ведущая шоу "Мужское / Женское".
В телеграм-канале Юлии Барановской более 76,5 тысяч подписчиков — цифра не слишком впечатляющая, не говорит о бешеной популярности. Видимо, оттого телезвезда и берется за легкие способы подработки на рекламе, чтобы выжать из всенародной известности хоть каплю материальной прибыли. Дети растут, соответственно, надо поднимать их на ноги, а деньги с неба не падают.