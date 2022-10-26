"Не хочет": обиженная одиночка Барановская поставила крест на продолжении рода

Юлия Барановская как многодетная мать всерьез задумывается о будущем своих детей. Поэтому врагов она знает в лицо.

Российская телеведущая Юлия Барановская родила от футболиста Андрея Аршавина троих детей, но так и не стала его законной женой. Спортсмен бросил ее ни с чем и ушел к Алисе Казьминой, с которой впоследствии тоже расстался некрасиво.

С тех пор между Андреем Аршавиным и его бывшими возлюбленными постоянно идет тайная, и порой переходящая в открытую фазу, война. На днях футболист возмутился тем, что его сын от Юлии Барановской занимается не в том же спортивном клубе, что он. Казалось бы, в этом нет ничего такого, но Юлия Барановская зацепилась за эту фразу.

"Не ставшую Аршавиной Барановскую порвало в ответ, – пишет блогер ЖЖ Лена Миро. – Мы же приняли твой выбор, Андрей Сергеевич, выпалила Юлька, намекая видимо на тот самый выбор Аршавина, когда он 10 лет не женился на Барановской, а потом оформил отношения с Казьминой".

С тех пор прошло больше десяти лет, но одиночку Барановскую "бомбит" до сих пор.

"Мы – это в данном случае она и дети. Ты – это Аршавин, который отец. Есть мы – я и дети – со своим выбором футбольного клуба. А есть ты – со своими мыслями о том, где должен заниматься спортом сын. Съел, так и не ставший мужем Андрей Сергеевич? И ничего не сделаешь. Мы – это мы, а ты – это ты, и давай отдыхай! Вот так-то, вуаля", – пишет Миро.

По словам блогера, это психология обиженной женщины. Таким образом Юлия Барановская просто ставит крест на своих детях, то есть на продолжении своего рода. Ведь дети могут вырасти и подружиться с отцом, а она рубит на корню из-за своей женской нереализованности. Дети то здесь при чем? Но Юлия просто "не хочет наладить отношения детей с отцом".