Господи, за что с ребеночком?! Уход беременной Орловой шокировал всю страну

Российская певица Ольга Орлова смогла забеременеть в 44 года. Это стало шоком для многих ее поклонников, ведь они до последнего не верили, что артистка действительно самостоятельно будет вынашивать ребенка. Радости не было предела, поклонники не могли сдержать слез, когда узнали о скором пополнении в ее семье.
Ольга Орлова долго не говорила о беременности по понятным причинам. В таком возрасте есть масса рисков, к примеру, можно родить ребенка с отклонениями или лишиться собственного здоровья. Число патологий резко возрастает. Певица рассказала поклонникам о беременности лишь на сроке, когда уже был заметен животик.
На днях Ольга Орлова вновь шокировала фанатов, на этот раз рассказом о своем косметическом уходе за кожей. Оказывается, беременная Орлова использует массу новомодных "примочек" для красоты.
Не все оценили такие действия. По словам некоторых фанатов, Ольга Орлова может навредить себе и ребенку, накладывая тоннами всякую химию себе на лицо. Мол, Господи, за что матери, да еще и с ребеночком такая гадость в виде ядовитых химикатов?!
"Ядохимикаты"; "Там же одни химикаты! Ольга, вы нормально относительностей к данной продукции?" – написали обеспокоенные фанаты.