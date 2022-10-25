Обрюхаченная в 44 года Орлова столкнулась с замершей беременностью: Природа чистит

Певица и телеведущая Ольга Орлова совсем недавно вышла замуж за московского бизнесмена. Вместе с супругом Валерием она готовится стать мамой во второй раз. Обрюхаченная в 44 года женщина поделилась радостной новостью с поклонниками в социальных сетях — трогательное видео с животиком набрало тысячи просмотров. Теперь блог артистки потихоньку превращается в "мамский", так как большинство постов посвящено именно будущему материнству.
На днях Ольга Орлова устроила вопрос-ответ у себя на страничке. Поклонники могли задать Ольге личные вопросы и поделиться мнением. Во время интерактива Орлова столкнулась с замершей беременностью одной из подписчиц — та просила совета, как пережить тяжелую ситуацию.
"К этому нужно относиться как к опыту. Не все зависит от нас, женщин, в этом вопросе. Иногда "природа чистит" таким образом, потому что с плодом что-то не так", — спешит успокоить женщину Ольга Орлова.
Артистка написала, что не стоит опускать руки, нужно продолжать идти к цели и знать, что в конце концов все будет хорошо. Даже если на пути к материнству случаются неудачи, нужно быть мудрее и сильнее. Ольга Орлова пожелала всем женщинам, планирующим малыша, обрести счастье и стать мамой.