Жадно кромсали ножом: взмыленную Наташу Королеву нашли в лесу под корягой

Как Наташа Королева могла забрести в такую глухую чащу, поросшую мхом?

Российская певица Наташа Королева всегда любила находиться на природе. На ее приусадебном участке она сажала и выращивала цветы, а также занималась ландшафтным дизайном. Об этом она подробно рассказывала поклонникам.

Однако на днях Наташа Королева шокировала общественность необычным для звезды занятием. В своем аккаунте она показала, как собирает грибы в лесу. Певица показала на видео лесную поляну, поросшую мхом и усыпанную грибами. Поклонники не ожидали найти артистку в таком месте.

"Осень под ногами, на подошве, мысли... Грибочки собираем. У меня шикарный улов – белый грибочек. Ла-ла-ла-ла! Вы не представляете, выходя уже из леса, какая меня ожидала красота. Два белых красавца, ух! Одно удовольствие срезать белый гриб. Вы посмотрите, какая у него ножка, какой он красивый, вот он какой, под корягой!" – с восторгом рассказала Наташа Королева.

При этом Наташа Королева показала, что она совсем не белоручка, и срезала грибы самостоятельно и с охотой, и даже сунулась под корягу, чтобы собрать урожай. Певица показала, как она и ее спутник жадно кромсали ножом грибы. От такого занятия певица была вся взмыленная и невероятно довольная.