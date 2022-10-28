"Расплачивается за грехи": убившей женщину Большовой предрекли страшный финал

ДТП с участием актрисы русских сериалов Анны Большовой громко прогремело во всех СМИ. Страшная авария произошла в Калужской области. Актриса сбила нетрезвого пешехода, и полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Убившей женщину Анне Большовой светит серьезное наказание, если будет доказана ее вина. Сейчас следствие выясняет все подробности аварии. Кроме этого, вокруг актрисы развернулась настоящая интрига — почему же в жизни молодой женщины произошло такое событие.
Ответ на этот вопрос попробовала дать Мирослава Коллавини — ясновидящая и участница проекта "Черное-белое" на Первом канале. Экстрасенсорные способности Мирославы предрекли Анне Большовой страшный финал.
По словам ясновидящей, в роду у актрисы были мужчины-разбойники. Из-за них на женскую половину семьи легло проклятие и тяжелый крест. Все женщины, родственницы Анны Большовой, переживают несчастья и проблемы.
Коллавини добавляет, что ситуация Анны усугублена участием в секте с раннего возраста. Напомним, Большова до сих пор не общается с матерью из-за этого влияния.
"Не хочу озвучивать, но ее ждут новые трагедии. Анна Большова расплачивается за грехи своих предков", — говорит экстрасенс. К сожалению, ясновидящая не рассказала, как актриса может снять с себя родовое проклятие.