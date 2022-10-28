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Шоу-бизнес
"Расплачивается за грехи": убившей женщину Большовой предрекли страшный финал

"Расплачивается за грехи": убившей женщину Большовой предрекли страшный финал

Трагедия с участием Анны Большовой нанесла сильный удар по актрисе. Неравнодушные пытаются понять, почему несчастье случилось в судьбе жещины.
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ДТП с участием актрисы русских сериалов Анны Большовой громко прогремело во всех СМИ. Страшная авария произошла в Калужской области. Актриса сбила нетрезвого пешехода, и полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Убившей женщину Анне Большовой светит серьезное наказание, если будет доказана ее вина. Сейчас следствие выясняет все подробности аварии. Кроме этого, вокруг актрисы развернулась настоящая интрига — почему же в жизни молодой женщины произошло такое событие.

Ответ на этот вопрос попробовала дать Мирослава Коллавини — ясновидящая и участница проекта "Черное-белое" на Первом канале. Экстрасенсорные способности Мирославы предрекли Анне Большовой страшный финал.

По словам ясновидящей, в роду у актрисы были мужчины-разбойники. Из-за них на женскую половину семьи легло проклятие и тяжелый крест. Все женщины, родственницы Анны Большовой, переживают несчастья и проблемы.

Коллавини добавляет, что ситуация Анны усугублена участием в секте с раннего возраста. Напомним, Большова до сих пор не общается с матерью из-за этого влияния.

"Не хочу озвучивать, но ее ждут новые трагедии. Анна Большова расплачивается за грехи своих предков", — говорит экстрасенс. К сожалению, ясновидящая не рассказала, как актриса может снять с себя родовое проклятие.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Анна Большова. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
28 октября 2022, 09:00 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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