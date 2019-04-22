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Апрель 22, 2019
просмотры: 123

Анна Большова спрятала живот за широким платьем

567

В рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля состоялась уже ставшая традиционной вечеринка White Party журнала The Hollywood Reporter. На это мероприятие гости приходят исключительно в белых нарядах. Множество знаменитостей посетило вечер, не осталась в стороне даже такой редкий гость светских вечеринок как актриса Анна Большова. Артистка предстала на публике в белом свободном платье и с копной темно-рыжих волос.

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