Анна Большова спрятала живот за широким платьем

В рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля состоялась уже ставшая традиционной вечеринка White Party журнала The Hollywood Reporter. На это мероприятие гости приходят исключительно в белых нарядах. Множество знаменитостей посетило вечер, не осталась в стороне даже такой редкий гость светских вечеринок как актриса Анна Большова. Артистка предстала на публике в белом свободном платье и с копной темно-рыжих волос.
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