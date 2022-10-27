"Лучше не смотреть телефон мужа": звезда "Голоса" о брачном договоре и разводе

Финалистка шоу "Голос", победитель первого сезона проекта "Три аккорда" и проекта "Точь-в-точь" на Первом канале Анастасия Спиридонова 12 ноября отметит первый день рождения сына. О жизни семейной певица рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру".



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