Муж бросил с младенцем на руках, а через 4 года приполз обратно: яркая судьба актрисы Руденко

Личная жизнь знаменитости складывалась непросто.

Любовь Руденко знакома зрителям по сериалу "Всегда говори "всегда"", фильму "Жизнь Клима Самгина" и многим другим проектам. Актрисе далеко не всегда доставались главные роли, но это не мешало ей полностью отдаваться профессии и сохранять оптимизм. С таким же подходом Руденко преодолевала препятствия и в личной жизни.

Любовь Руденко родилась в 1959 году и выросла в семье театральных актеров. Родители будущей звезды никогда не настаивали на том, чтобы она пошла по их стопам. Тем не менее Руденко тоже решила связать жизнь с творчеством. Она дебютировала на экранах уже в восемь лет, а когда пришло время, поступила в ГИТИС.

Окончив театральный вуз, Любовь попала в труппу театра имени Маяковского. А через некоторое время актриса занялась и кинокарьерой. Первые несколько лет Руденко доставались лишь маленькие и незаметные роли, зато в 1988-м, когда на экраны вышел фильм "Жизнь Клима Самгина", артистка наконец обрела долгожданную популярность.

Карьера звезды не всегда складывалась легко. Но еще более непростой оказалась ее личная жизнь. Когда актрисе было чуть за 20, она вышла замуж за коллегу по цеху Кирилла Макеенко и родила сына Анатолия. Однако супруг артистки оказался ненадежным человеком и бросил ее с младенцем на руках. По словам Руденко, мужчина испытывал страх перед маленькими детьми и так же поступил с ее предшественницей.

Впрочем, расставание продлилось недолго. Блудный отец приполз обратно, как только сыну исполнилось четыре. Актриса простила супруга и прожила с ним вместе более 20 лет, пока брак не рухнул окончательно. К тому моменту, когда родители развелись, Анатолий уже вырос.

Любовь Руденко рассталась с бывшим мужем без обид и пожелала ему счастья, когда он снова женился. Сама артистка тоже не поставила крест на личной жизни. В возрасте 50 лет звезда встретила новую любовь в лице кинооператора. Однако через некоторое время союз распался.

Сейчас актрисе 63 года. Она по-прежнему активно работает, радуется жизни и старается проводить больше времени с близкими. Руденко гордится взрослым сыном, который пошел по ее стопам и стал актером, обожает невестку и души не чает в 10-летней внучке Милене.