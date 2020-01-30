Анатолия Руденко окружили люди в медицинских масках

Многие обеспокоены вспышкой коронавируса в Китае. В их числе и актер Анатолий Руденко.

Накануне артист приехал в столичный аэропорт Шереметьево. Его ужаснуло число людей в медицинских масках. Все боятся заражения, поэтому стараются хоть как-то обезопаситься.

Обеспокоенный Руденко записал видеообращение, которое опубликовал в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте. Он признался, что до приезда в аэропорт не задумывался о серьезности ситуации.

"Неожиданно на терминал Д напали ниндзя. Очень много людей с масками на лицах. Видимо, коронавирус – это не шутка. Чувствую, что будет новый бум коммерческий – маски с вашим статусом, настроением. Реально много людей в масках! Очуметь! Не хочется шутить на эту тему, но прямо очень много людей…" – сообщил Анатолий.

Руденко признал, что ситуация на самом деле серьезная, и попросил поклонников быть аккуратнее. Ему вторит мать, заслуженная артистка России Любовь Руденко. По ее словам, люди в масках сейчас повсюду – в магазинах, в метро, в салонах красоты.

"Как говорится, береженого Бог бережет, или лучше перебдеть, чем недобдеть", – заявила мать Анатолия.

