Потерял ребенка, эмигрировал в США и женился за полгода до смерти: как жил артист Крамаров

Сегодня, 13 октября, Савелию Крамарову могло бы исполниться 88 лет.

В свое время Савелий Крамаров был настоящей звездой экранов. Он стал одним из самых популярных артистов в Советском Союзе и смог пробиться кино в Штатах, но, к сожалению, заплатил за свой успех непростой судьбой. Жизнь актера была наполнена трагическими событиями, к тому же, слишком рано оборвалась.

Детство Савелия Викторовича нельзя назвать счастливым. Его отца, известного в столице адвоката, репрессировали в 1938 году. В тот момент будущему артисту было всего четыре года. Матери Крамарова приходилось трудиться на нескольких работах, чтобы обеспечить себя и сына. А к 16 годам он стал сиротой и оказался на попечении дяди.

Несмотря на все препятствия, юноша не оставил свою детскую мечту стать актером. Хотя в театральный институт после окончания школы Крамарова не взяли, он не опустил руки. В 1959 году актер дебютировал в короткометражке "Ребята с нашего двора", а уже в 70-е покорил всю страну, снявшись в фильмах "Джентльмены удачи", "Иван Васильевич меняет профессию" и других популярных картинах.

Савелий Викторович был любимчиком публики и буквально купался во внимании поклонников. Тем не менее в личной жизни ему не везло. В первый раз артист женился на однокурснице, но брак оказался неудачным. Затем актер 13 лет жил с архитектором Марией Шатинской. В какой-то момент влюбленные стали родителями, но, к сожалению, потеряли малыша. Эта трагедия разрушила отношения.

Карьера Крамарова тоже в какой-то момент сошла на нет. Он перестал получать новые приглашения, хотя по-прежнему был любим зрителями. Савелию Викторовичу ничего не оставалось, кроме как со скандалом эмигрировать, написав перед этим письмо президенту Штатов Рональду Рейгану с просьбой принять его в стране.

Начинать все с нуля на чужбине было нелегко, но актеру удалось пробиться на экраны и преуспеть в карьере. Личная жизнь звезды тоже не стояла на месте. В 1986 году артист женился, а через пару лет супруга Марина Зборовская подарила ему дочку Батию. Увы, вскоре семья распалась, и женщина перевезла наследницу в другой город.

Третьей супругой и главной любовь Савелия Крамарова стала Наталья Сирадзе. К сожалению, влюбленным было отведено мало времени вместе. Они поженились в октябре 1994-м, а спустя полгода, в июне 1995-го, актера не стало. За несколько месяцев до смерти у 60-летнего Крамарова обнаружили рак, которого он так боялся. От этой же болезни в свое время скончалась мать артиста.